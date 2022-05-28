Живемо у страшний час, – Зеленський висловив співчуття США через вбивство 19 дітей у Техасі
Володимир Зеленський 27 травня виступив перед студентами Стенфорда. Український лідер згадав трагедію у Техасі. Юнак відкрив вогонь у початковій школі.
Жертвами стрілянини стали 19 дітей та 2 дорослих. Зеленський зауважив, що це – неможливо зрозуміти, повідомляє 24 канал. Це трагедія.
Зверніть увагу Зброя, санкції, конфіскація російських активів: Зеленський звернувся до студентів Стенфорда
Президент пригадав, як 24 лютого почалася повномасштабна війна Росії проти України. Зеленський заявив, що тоді 18-річні російські хлопці зайшли у домівки українців, аби вбивати, катувати та ґвалтувати. Складно зрозуміти, для чого.
Український лідер наголосив: 24 травня – рівно через три місяці – 18-річний юнак зайшов у звичайну школу та вбив 19 дітей і 2 дорослих.
І ми живемо у страшний час, коли американці висловлюють співчуття українцям через смерті на війні. А українці висловлюють співчуття американцям через смерті у мирі. Прийміть мої співчуття,
– заявив Зеленський.
Наостанок він закликав студентів Стенфорда берегти себе, рідних, близьких, друзів та світ.
Трагедія у Техасі
- Трагедія сталася у початковій школі міста Увалді. Грег Ебботт – губернатор міста – повідомив, що 18-річний хлопець відкрив вогонь. Загинуло 19 дітей та 2 дорослих.
- Президент США Джо Байден заявив, що батьки, які втратили своїх дітей, вже ніколи не будуть такими, як колись. Вони більше не зможуть обійняти своїх малюків чи пострибати з ними у ліжку. Байден наголосив: втратити дитину – це все одно що відірвати шматочок душі.
- Лідер США закликав американців законодавців перетворити "біль на дію" щодо законів про контроль над зброєю.