Живемо у страшний час, – Зеленський висловив співчуття США через вбивство 19 дітей у Техасі

Володимир Зеленський 27 травня виступив перед студентами Стенфорда. Український лідер згадав трагедію у Техасі. Юнак відкрив вогонь у початковій школі.

Жертвами стрілянини стали 19 дітей та 2 дорослих. Зеленський зауважив, що це – неможливо зрозуміти, повідомляє 24 канал. Це трагедія.

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Президент пригадав, як 24 лютого почалася повномасштабна війна Росії проти України. Зеленський заявив, що тоді 18-річні російські хлопці зайшли у домівки українців, аби вбивати, катувати та ґвалтувати. Складно зрозуміти, для чого.

Український лідер наголосив: 24 травня – рівно через три місяці – 18-річний юнак зайшов у звичайну школу та вбив 19 дітей і 2 дорослих.

І ми живемо у страшний час, коли американці висловлюють співчуття українцям через смерті на війні. А українці висловлюють співчуття американцям через смерті у мирі. Прийміть мої співчуття,

– заявив Зеленський.

Наостанок він закликав студентів Стенфорда берегти себе, рідних, близьких, друзів та світ.

Трагедія у Техасі