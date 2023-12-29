Живого місця немає, канікули, мабуть, триватимуть довше, – Садовий про наслідок атаки по Львову

Зранку 29 грудня росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки, три школи та дитсадок.

Дітей, на щастя, у навчальних закладах ще не було. Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки атаки ворога та заявив, що учні однієї зі шкіл можуть перебувати на канікулах довше.

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Садовий про наслідок атаки по Львову та навчання школярів

Очільник міста наголосив: ситуація складніша, ніж він думав спочатку.

Наша школа комунальна – тут живого місця немає: самі стіни лишилися, всі вікна повилітали, двері повилітали. Так виглядає, що канікули для дітей у тій школі трошки будуть продовжені,

– повідомив Садовий.

І додав, що знадобиться близько місяця чи й більше, аби все у цій школі привести до ладу. Зараз у мерії триває комісія з надзвичайних ситуацій.

Повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Для людей – це шок, звичайно: в такі святкові дні – така велика біда,

– акцентував мер.

Який вигляд має знищена школа у Львові

Андрій Садовий також показав, який вигляд має вищезгадана школа у Львові. Цього року – 30 років з дати заснування цього навчального закладу.



Кадри понищеної школи у Львові внаслідок атаки росіян / фото з телеграм-каналу Андрія Садового

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Що відомо про ракетну атаку росіян по Львову