Жоден гуманітарний коридор не буде відкритим 18 квітня

Ірина Верещук заявила, що російські окупанти продовжують порушувати гуманітарне право та не припиняють блокування й обстріли гуманітарних маршрутів.

Саме тому з міркувань безпеки ухвалено рішення 18 квітня не відкривати гуманітарні коридори. Про це глава Мінреінтеграції повідомила у своїх соцмережах.

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Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара,

– зазначила міністерка.

За її словами, також працювали над коридорами:

з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля);

з міст Луганської області (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та селище міського типу Нижнє).

"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше", – додала Ірина Верещук.

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