Жоден гуманітарний коридор не буде відкритим 18 квітня
18 квітня 2022 , 11:29Читать новость на русском
Джерело:Ірина Верещук у телеграмі
Ірина Верещук заявила, що російські окупанти продовжують порушувати гуманітарне право та не припиняють блокування й обстріли гуманітарних маршрутів.
Саме тому з міркувань безпеки ухвалено рішення 18 квітня не відкривати гуманітарні коридори. Про це глава Мінреінтеграції повідомила у своїх соцмережах.
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Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара,
– зазначила міністерка.
За її словами, також працювали над коридорами:
- з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля);
- з міст Луганської області (Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та селище міського типу Нижнє).
"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знов якнайшвидше", – додала Ірина Верещук.
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