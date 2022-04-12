Жоден зрадник не уникне покарання, – Баканов розповів про затримання Медведчука

Іван Баканов відреагував на затримання Віктора Медведчука. Глава СБУ заявив, що жоден зрадник не уникне покарання та відповідатиме за Законом України.

Баканов подякував усім співробітникам СБУ. Зокрема, слідчим та контррозвідникам. Вони довели свій професіоналізм, виконуючи доручення президента Володимира Зеленського.

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Глава СБУ розповів, що багаторівнева спецоперація із затриманням Медведчука була блискавичною та небезпечною.

Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії, зокрема,

– наголосив Баканов.

Поділившись світлиною затриманого Медведчука, глава СБУ наголосив, що можна бути проросійським політиком, роками працювати на державу-агресорку та ховатися від правосуддя. Можна навіть одягнути для маскування форму українських військових. Але це аж ніяк не допоможе втекти від покарання. Кайдани чекають Медведчука та таких зрадників, як він.

Також Баканов звернувся до проросійських запроданців та агентів спецслужб Росії. Він наголосив, що у їхніх злочинів немає жодного строку давності. Окрім того, немає таких схованок, де цих людей не знайдуть.

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