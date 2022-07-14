Цей день довів, що росію слід визнати державою-терористом: звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський 14 липня оприлюднив традиційне звернення. Однак він зазначив, що сьогодні адресує його не українцям, як зазвичай, а нашим партнерам.

Це день довів, що росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Зеленський наголосив, що жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як росія. Жодна інша держава не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і вбивати людей.

Зеленський назвав імена загиблих у Вінниці

Президент констатував, що внаслідок одного ракетного удару по Вінниці росіяни вбили 23 людини, серед них – троє дітей до 10 років. На жаль, це не остаточна кількість, бо розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей, а серед госпіталізованих є важкопоранені.

Зеленський розповів, що одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед", де були люди:

Наталія, їй 40 років.

Тетяна, їй 32 роки.

Володимир, йому 61 рік.

Віра, їй 55 років.

Їхні імена – серед безвісти зниклих. Крім того, загинула 4-річна дівчинка Ліза, а її мама – у важкому стані.

А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?

– наголосив Зеленський.

росія вдарила по Вінниці під час конференції в Гаазі

Президент відзначив, що росія вбила мирних людей, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний.

"Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення", – риторично запитав глава держави.

Він заявив, що держава-агресорка показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

Для агресора потрібен трибунал

Тому Зеленський наголосив:

тепер якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та гроші росії повинні конфіскувати та спрямувати на відшкодування збитків жертвам російського терору. слід негайно запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти.

При цьому Зеленський наголосив, що це все потрібно не одній тільки Україні, а всім нашим партнерам та усім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи.

Терор – це вірус. І якщо хтось із терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших,

– додав президент.

Зеленський нагородив воїнів орденами

Вранці у Києві пройшла церемонія нагородження українських захисників, їм присвоювали звання Героя України. Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя посмертно.

Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, зокрема 75 посмертно.

Державними нагородами були відзначені понад 23 тисяч наших захисників і захисниць, понад 3,5 тисячі – посмертно.

Президент зазначив, що сотні тисяч наших воїнів щодня й щоночі стримують російську навалу. Тому він подякував їм, а також всім, хто допомагає: кожній державі, міжнародним структурам, громадським об’єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині.

Потрібні юридичні інструменти

Зеленський наголосив, що світ повинен закріпити підтримку належними юридичними інструментами. Зокрема, статусом держави-терориста для росії, спеціальним трибуналом, компенсаційним механізмом та новими санкціями за терор. При цьому санкції потрібні так само якнайшвидше.

"І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує", – наголосив президент.

Дивіться відеозвернення Зеленського за 14 липня: відео