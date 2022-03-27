Жодна країна у світі не визнає російських "референдумів" на Донбасі, – МЗС

У псевдореспубліці на території тимчасово окупованої Луганщини заявили про проведення "референдуму" про входження до складу Росії. В українському МЗС наголосили, що це зажене країну-агресорку в ще більшу міжнародну ізоляцію.

Міністерство закордонних справ переконане, що результати цього "референдуму" міжнародна спільнота не визнає. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу.

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"Референдум" матиме наслідки для Росії

Олег Ніколенко наголосив, що Росія не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Однак проведення псевдореферендуму є юридично нікчемним та не матиме жодних правових наслідків.

Однак, за словами речника МЗС, такі дії тільки поглиблять міжнародну ізоляцію Росії та спровокують ще більш жорстку відповідь Заходу.

Жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави. Натомість Росія отримає іще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірві глобальної ізоляції,

– заявив Ніколенко.

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