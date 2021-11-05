Жодних черг у ЦНАП: Рада дозволила змінювати прописку онлайн

Верховна Рада 5 листопада ухвалила законопроєкт про онлайн-прописку. Тепер зареєструвати місце проживання можна буде за 10 хвилин, не виходячи з дому.

За законопроєкт №5463 проголосували 238 депутатів. Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив про знищення "штампу в паспорті та папірця до ID-карти".

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Як діятиме принцип онлайн-прописки

Тепер в застосунку чи на порталі "Дія" можна вказати адресу свого фактичного проживання, а потім отримати підтвердження від власника житла.

Жодних довгих прогулянок у ЦНАП – тільки підтвердження в онлайні. Ми повністю змінюємо філософію прописки. Замість трьох установ, 30 днів очікування та папірців, – одна заява, яку обробляють у першу добу,

– наголосив Федоров.

Відтак оформити пенсію, документи або отримати медичну допомогу можна буде за місцем проживання. Зауважимо, місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державі, де вона проживає. Зняття з попереднього місця реєстрації відбуватиметься автоматично.

Міністр додав, що послуга вже працює у 7 містах в експериментальному форматі. Скоро буде доступна всюди.

Що ще передбачає законопроєкт

Скасування особистих походів до військкоматів. Всю інформацію отримуватимуть від Державної міграційної служби;

скасування штампів в паспортах та паперової довідки-додатку до ID-картки;

ведення реєстрів територіальних громад в електронній формі. Вони інтегруються з Демографічним реєстром;

ліквідація впливу місця проживання на право власності,

ліквідація прив'язки звернення за соціальними та медичними послугами до місця проживання.



Голосування за законопроєкт про онлайн-прописку / Скриншот з відео