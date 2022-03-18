Жодних ознак дефолту України нема, ця проблема має турбувати країну-агресора, – Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що жодних ознак дефолту в Україні немає. Натомість Росію ця проблема хвилюватиме.

Тому Єрмак закликав відповідальні компанії, які йдуть з російського ринку, переорієнтуватись на Україну.

До речі Кошти міжнародних партнерів, а також репарації від Росії, – Єрмак про план відновлення України

Чи буде в Росії дефолт

Через сильні санкції, країна-агресорка заявила про труднощі з виплатою боргу за своїми єврооблігаціями 2023 та 2043 років, деномінованими в доларах.

Тому 18 березня рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з CCC- до CC. Це переддефолтний стан.

Дивіться звернення Єрмака за 18 березня: