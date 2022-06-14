Жодних помилок Путін не визнав, хвороба прогресує

Прочитала на одному з ТГ-каналів, що Путін провів онлайн-нараду із представниками військового та силового блоків.

Приводом стала нібито доповідь президенту від експертів при Радбезі РФ. А якщо точніше, то один із пунктів цієї доповіді – про те, що Росія може тимчасово втратити контроль над деякими районами Брянської, Курської та Білгородської областей. А у випадку з Білгородською областю йдеться і про можливу втрату контролю над адміністративним центром.

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Все йде "за планом"

Далі автори доповіді рекомендують запровадити у цих областях, а також у Воронезькій та Ростовській областях воєнний стан та мобілізацію. Учасники наради, звичайно ж, вирішили, що висновки експертів поспішні, не мають підстав, а "спецоперація" йде "за планом".

Потім коло учасників наради звузилося – Путін залишився в компанії секретаря Радбезу Патрушева, директора ФСБ Бортникова, директора СЗР (Служба зовнішньої розвідки – 24 канал) Наришкіна та ще двох людей.

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Путін нібито вважає, що розпочинати треба було з країн Балтії / Фото Getty Images

Путін, на кшталт, визнав помилку з приводу того, що першою метою захоплення вибрав Україну. І далі заявив, що якби "спецоперація" була проведена щодо країн Балтії, то результат було б "практично гарантовано".

І ось ця заява з приводу країн Балтії (якщо це правда, звичайно ж) говорить про те, що жодних помилок ніхто не визнав, і хвороба прогресує.

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