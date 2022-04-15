"Жодних сумнівів про тримання під вартою": Медведчуку змінять запобіжний захід

Віктору Медведчуку однозначно змінять запобіжний захід. Кум Путіна втік з-під домашнього арешту після початку повномасштабної війни Росії з Україною. Однак у квітні 2022 року його упіймали.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі загальнонаціонального телемарафону наголосила, що втеча Медведчука означає: запобіжний захід необхідно однозначно змінити. Чекати розгляду суду кум Путіна має під вартою, повідомляє 24 канал.

Зауважте Спочатку будуть слідчі дії та допити, – Данілов про те, що чекає на Медведчука

Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Коли тоді були якісь можливості домашнього арешту, то на сьогодні вже зрозуміло, що тут має бути тримання під вартою,

– наголосила Венедіктова.

Заступник голови МВС Вадим Денисенко також наголосив, що цього разу Медведчуку не вдасться втекти.

Важливо – Арестович відповів, що чекає на Медведчука: дивіться відео