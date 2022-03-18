Жодних угод всупереч націнтересам: Єрмак запросив диванних стратегів на передову

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до українців. Зокрема, закликав диванних стратегів їхати на фронт.

За словами очільника ОП, диванні стратеги підіграють окупантам, оскільки сіють зневіру в українську владу та армію. Про це Єрмак заявив під час брифінгу 18 березня, повідомляє 24 канал.

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"Ніколи не підемо на жодні угоди всупереч націнтересам"

Єрмак попросив українців не вірити фейкам і вкидам, які заполонили сьогодні інформаційний простір. Також попросив не сіяти зневіру в українську владу та армію.

Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України. Слава Україні!

– наголосив Єрмак.

Повний брифінг Андрія Єрмака за 18 березня: дивіться відео 24 каналу