Жодних угод всупереч націнтересам: Єрмак запросив диванних стратегів на передову
18 березня 2022 , 22:03Читать новость на русском
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся до українців. Зокрема, закликав диванних стратегів їхати на фронт.
За словами очільника ОП, диванні стратеги підіграють окупантам, оскільки сіють зневіру в українську владу та армію. Про це Єрмак заявив під час брифінгу 18 березня, повідомляє 24 канал.
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"Ніколи не підемо на жодні угоди всупереч націнтересам"
Єрмак попросив українців не вірити фейкам і вкидам, які заполонили сьогодні інформаційний простір. Також попросив не сіяти зневіру в українську владу та армію.
Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України. Слава Україні!
– наголосив Єрмак.