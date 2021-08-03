Жодного разу не звертався в поліцію: глава Нацполіції прокоментував стеження за Віталієм Шишовим

Керівника "Білоруського дому" Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня. У поліції розповіли, що він жодного разу не звертався в поліції через стеження, яке, за словами друзів, за ним велось у Києві.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Про це він повідомив під час брифінгу щодо смерті Віталія Шишова.

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Глава Нацполіції заявив, що Шишов не звертався в поліцію

У поліції запевнили, що перевірили всі звернення Віталія Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції.

Таких звернень не було. Ні минулого, ні цього року,

– заявив Ігор Клименко.

Він також додав, що якщо отримають під час досудового розслідування додаткову інформацію, то звісно ж, "цю інформацію відразу ж терміново передадуть відповідним службам".

Ба більше, поліцейські повідомили, що на тілі Віталія Шишова знайшли садну.

Смерть Віталія Шишова: що відомо