Жодного разу не звертався в поліцію: глава Нацполіції прокоментував стеження за Віталієм Шишовим

3 серпня 2021 , 16:35
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Джерело:

24 канал

Керівника "Білоруського дому" Віталія Шишова знайшли повішеним 3 серпня. У поліції розповіли, що він жодного разу не звертався в поліції через стеження, яке, за словами друзів, за ним велось у Києві.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Про це він повідомив під час брифінгу щодо смерті Віталія Шишова. 

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Глава Нацполіції заявив, що Шишов не звертався в поліцію

У поліції запевнили, що перевірили всі звернення Віталія Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції. 

Таких звернень не було. Ні минулого, ні цього року,
– заявив Ігор Клименко.

Він також додав, що якщо отримають під час досудового розслідування додаткову інформацію, то звісно ж, "цю інформацію відразу ж терміново передадуть відповідним службам".

Ба більше, поліцейські повідомили, що на тілі Віталія Шишова знайшли садну

Смерть Віталія Шишова: що відомо 

Автор: Діана Квасневська