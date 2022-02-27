Жодного шансу: на Чернігівщині люди блокують пересування окупантів

Неподалік містечка Крюків (Чернігівщина) люди утворили натовп. Так вони блокують пересування ворожої техніки російських військових.

Українці ладні гідно захищати свою землю, адже загарбників сюди ніхто не кликав. Це гідний приклад для інших, який викликає повагу та гордість.

Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

Ми на своїй, Богом даній землі!

– наголошують люди.

Як люди блокували проїзд окупантам: дивіться відео

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Повний текст публікації:

На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юробою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки!

Ми на своїй, Богом даній землі!