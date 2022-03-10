Жодного сюрпризу, – Зеленський про те, як далеко зайшов Путін у війні проти України

Росія попри шалені втрати та крах економіки продовжує війну проти України. Ворог розуміє, що програв, тому перейшов до нечуваного звірства – обстрілу мирних міст.

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню "Die Zeit". Журналісти поцікавились, чи здивувало нашого президента те, як далеко готовий піти у війні проти України диктатор країни-окупанта.

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"Жодного сюрпризу"

За словами Володимира Зеленського, вторгнення Росії в Україну для нього сюрпризом не стало. Щоправда, жорстокість окупантів неможливо зрозуміти чи спокійно сприймати.

Те, що вони роблять з цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або коли бʼють по житлових кварталах з реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидні воєнні злочини,

– сказав президент України.

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