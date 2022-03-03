На жодному стратегічному напрямку немає успіху, росіяни пригнічені і приречені, – Зеленський

Росія продовжує спроби захопити українські території, проте їй це не вдається. Володимир Зеленський каже, що на жодному стратегічному напрямку у росіян немає успіху.

Про це Президент України заявив під час чергового брифінгу.

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Зеленський наголосив, що Україна стоїть так, що окупанти змушені були міняти свою тактику.

За його словами, ракетно-бомбові удари РФ по різних містах – це зізнання, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі.

Всі лінії нашої оборони збережені, на жодному стратегічному напрямку у ворога немає успіху, вони пригнічені, вони приречені,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона, яка збивала ракети.

"Херсон, Ізюм та всі інші міста, по яких окупанти били з повітря, нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв також тримають оборону", – каже він.

Ранкове звернення Зеленського від 3 березня:



Додамо, що Росія восьмий день бомбардує українські міста з повітря. Міністр закордонних справ України звернувся до міжнародних партнерів з проханням забрати в окупантів таку можливість та закрити небо над нашою державою.

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