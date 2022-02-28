Жодної з цілей орківського плану не було досягнуто, – Данілов

Російські окупанти на 5-й день вторгнення в Україну не досягли своїх цілей. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про невдачу російського агресора.

Київ – головна ціль путінського вторгнення

Данілов зауважив, що Росія побудувала план на засадах "нацистських попередників". Росіяни намагалися здійснити блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території України.

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За словами секретаря РНБО, план російського вторгнення полягав у тому, щоб знищити об'єкти критичної інфраструктури України та заблокувати великі міста – Одесу, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Харків, Суми та Чернігів.

Ворог хотів із застосуванням ДРГ створити паніку й хаос в Україні. Також у планах Росії було знищення керівного складу країни.

Данілов повідомив, що головною ціллю путінського вторгнення було захоплення Києва та створення там маріонеточного уряду, який був би підконтрольний Росії.

Та жодної цілі окупанти не досягли, оскільки Україна дала відсіч на всіх напрямках.

На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто. Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають,

– заявив секретар РНБО.