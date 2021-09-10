Жодної змови немає, – "слуга" Жмеренецький про Совгирю та КСУ
Джерело:24 канал
За даними Фундації DEJURE, у законопроєкті №4533 є положення про те, що на місце судді Конституційного Суду можуть претендувати нардепи. Зокрема, документ начебто хочуть ухвалити для призначення Ольги Совгирі зі "Слуги народу" суддею.
Однак запідозрити депутатку в тому, що вона хоче неправовими методами потрапити до КСУ – абсурдно. Про у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказав нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький.
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Чому "теорії змови" немає
За словами Жмеренецького, те, що Совгиря начебто хоче потрапити до КСУ неправовими методами, не узгоджується з її картиною світу, тому вона собі цього б не дозволила.
Навіть якби їй пропонували, депутатка б відмовилася, адже вона є "людиною честі й репутації". Жмеренецький заявив, що для нього цього достатньо, аби відкинути всі звинувачення.
Дочекаймося ухвалення закону й тоді аналізуватимемо, була та "теорія змови", чи не було. Я впевнений, що жодної змови немає,
– наголосив нардеп.
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Програма "Перехресний допит" з Олексієм Жмеренецьким: дивіться відео
Що цьому передувало
- Ольга Совгиря ще у листопаді 2020 року заявила, що готова стати суддею КСУ. Тоді представник президента Федір Веніславський повідомив, що у "Слузі народу" підтримають кандидатуру нардепки.
- Верховна Рада має голосувати за законопроєкт №4533, у якому були поправки про справжній конкурсний добір, але їх викинули члени комітету з правової політики.
- За словами голови правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова, там є положення про те, що на місце судді КСУ можуть претендувати нардепи. Він додав, що начебто саме "під Ольгу Совгирю ухвалюють цей законопроєкт".