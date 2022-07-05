Жодної зради, – у Міноборони пояснили обмеження на пересування для військовозобов'язаних

Олександр Мотузяник – речник Міноборони – пояснив обмеження на пересування для військовозобов'язаних. Він заявив, що це питання отримало величезний запит від суспільства.

За словами Мотузяника, наразі триває процес удосконалення нормативно-правової бази, яка вже діє. Таку норму вже заклали у законі України про загальний військовий обов'язок і військову службу. Він діяв ще з 1992 року.

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Така норма вже була закладена. Однак наразі для виконання цієї норми у межах унормування цього процесу Генеральний штаб відпрацював відповідний перелік.

Мотузяник зауважив, що раніше обмежень не було. Водночас потрібно розуміти, що зараз в країні триває війна. Дуже важливо, аби держава володіла інформацією про наявний мобілізаційний ресурс. Відповідну інформацію також мають мати керівники територіальних центрів укомплектування на місцях.

Жодної зради не буде. Всю інформацію доведуть та відшліфують. Визначать категорії громадян. Станом на зараз мовиться про призовників, військовозобов'язаних, а також про резервістів,

– заявив речник Міноборони.

Дозволи – на період від 30 днів до року – видаватимуть на місцях. Окрім того, сформують окремі категорії громадян, які регулярно здійснюють такі виїзди у межах службових обов'язків.

Мотузяник закликав українців не панікувати.

"Відповідний баланс між забезпечення права громадян на вільне пересування та між порядком контролю за мобілізаційним ресурсом буде дотримано", – заявив речник Міноборони.

Дані від Генштабу

Генштаб ЗСУ 5 липня повідомив, що військовозобов'язаних очікує нове обмеження. Без дозволу керівника Територіального центру комплектування їм заборонено покидати місце проживання. У Генштабі ЗСУ наголосили, що це правил діє на час воєнного стану й стосується:

призовників;

військовозобов'язаних;

резервістів.

Ніхто не хоче зупинити економіку

Воєнний стан в Україні наразі продовжено до 23 серпня . За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада 22 травня. "За" віддали свої голоси 320 нардепів.

Євгенія Рябека – радниця з юридичних питань головнокомандувача Збройних Сил України – наголосила: мовиться лише про впорядкування обліку людей, які змінюють місце проживання.

"Особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися на той час у військкомат, а сьогодні до центра військового комплектування, знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці", – зауважила Рябека.

Ніхто не хоче, аби економіка України зупинилася. Рябека анонсувала 5 липня ще тематичні наради. Їхньою метою є:

впорядкувати документ;

внести поправки, які зроблять його зрозумілішим.

Радниця з юридичних питань головнокомандувача ЗСУ зауважила, що цей документ – більше внутрішній документ. Водночас люди наразі тлумачать його за принципом: хто як зрозумів.

Реакція українців

Українців спершу обурилися через новину, однак згодом почали жартувати у мережі. Зокрема, знайшли нову відповідь, чому люди не падають з круглої Землі. Усе тому, що вони – прикріплені до військового комісаріату свого району.

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