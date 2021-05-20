САП просить суд конфіскувати у Киви 1,2 мільйона гривень за жомову яму

Слідчі антикорупційної прокуратури взялися за жомову яму нардепа Іллі Кива. Вони подали позов до Вищого антикорупційного суду і вимагатимуть стягнути з Киви понад 1 мільйон гривень у дохід держави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 20 травня 2021 року звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом. Прокурори просять визнати необґрунтованими активи Іллі Киви.

До речі Киву можуть відправити на повторний захист наукової дисертації, – радник Авакова

Фіктивна оренда жомової ями

Слідчі встановили, що Ілля Кива, не будучи власником жомової ями та не маючи прав на володіння нею, користувався та розпоряджався цим майном. Він передав її в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За цю оренду Кива незаконно отримав 1 мільйон 242 тисячі гривень. Ще 10 тисяч гривень йому зарахували на банківський рахунок як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Відтак з Киви хочуть стягнути те, що він заробив за допомогою цієї сумнівної угоди. Представлятимуть інтереси держави в суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Жомова яма Киви: що відомо

У декларації за 2019 рік Ілля Кива вказав дохід в 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями.

Заробив таку суму Кива на ямі площею в 400 квадратних метрів, яку використовували для відходів з виробництва цукру.

Журналісти Bihus.Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Як розповів охоронець на місці, яму не використовували за призначенням протягом року.

Коли нардепа запитали, кому потрібна така дорога жомова яма, той відповідав: "У мене є юристи, вони ведуть мої справи."