Уй*бки, – екскомандир "Азову" звинуватив Росію в спекуляціях через смерть дитини під Донецьком

У Кремлі запропонували виключити Україну з Ради Європи через смерть 5-річного хлопчика від вибухів на окупованому Донбасі. Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що Росія спекулює на цій трагедії.
Джерело:Телеграм "Жорін з Азову"
Пропозицію виключити нашу країни з Ради Європи озвучив спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Мовляв, саме Україна має понести відповідальність за смерть дитини.
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Наскільки потрібно бути аморальними уй***ками, щоб спекулювати на трагедії з загибеллю дитини,
– наголосив Максим Жорін.
За його словами, росіяни у своєму бажанні створити хоч якийсь піар-привід дозволяють собі використовувати такі теми.
Екскомандир "Азову" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу підкреслив, вбивство мирних мешканців, репресії проти жінок й літніх людей для Москви є лише інструментом досягнення своїх цілей.
"Країна-терорист без будь-яких моральних і людських меж", – заявив він.Зверніть увагу! Окупанти в Криму засудили 64-річну пенсіонерку з Севастополя. Окупаційний російський суд визнав жінку винною в держзраді. Їй призначили покарання у вигляді 12 років виправної колонії загального режиму.
Спікер Держдуми запропонував виключити України з Ради Європи: що відомо
- В'ячеслав Володін заявив, що керівництво України має понести відповідальність за смерть 5-річного хлопчика під Донецьком. Дитина померла внаслідок застосування безпілотника.
- Він також наголосив, що особисто відповідальним за цю трагедію є президент Володимир Зеленський.
- За словами представника Кремля, виключення України з Ради Європи має "сприяти зменшенню кількості жертв у конфлікті на південному сході України.