Данілов заспокоїв щодо мобілізації і запевнив: жорсткі відео з повістками – фейки Росії

Російська пропаганда розганяє фейки про мобілізацію в Україні. Зокрема, ворог поширює відео, які не стосуються призову.

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону, що мобілізація в Україні не припинялася ні на день. При цьому вона проходить спокійно та виважено.

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Достатня кількість людей, які потрібні ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги. Люди стоять, щоб перевірити свої дані, при необхідності проводять певні процедури, нічого тут такого немає,

– заявив він.

Росія використовує відео затримань злочинців

Та пригадав, що останнім часом Росія поширює через месенджери відео, яке не має жодного стосунку до мобілізації.

Одна з ситуацій була, про яку нам доповідав в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин… тому поруч були автоматчики. Якщо я не помиляюсь, це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила нібито у нас в такий спосіб забирають наших військовозобов'язаних,

– розповів він.

Секретар РНБО додав, що рівень ІПСО зростатиме у геометричній прогресії.

"Дуже уважно треба ставитись до всієї інформації в месенджерах", – наголосив він.

Яким чином Росія поширює свої ІПСО

У Центрі Протидії дезінформації теж повідомили, що упродовж останнього тижня російські інформресурси активізували кампанію, яку можна сформулювати наступним чином: "в Україні йде загальна могилізація".

Зазначають, що головна мета кампанії – шляхом поширення неправдивих та маніпулятивним публікацій залякати чоловіче населення, посилити соціальну напругу та зірвати хід мобілізаційних заходів в Україні.