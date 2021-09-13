Жорсткі заяви можуть зашкодити, – аналітик оцінив слова Зеленського про НАТО і ЄС

Володимир Зеленський заявив, що без України НАТО і ЄС будуть лише слабшати. Такі жорсткі заяви можуть лише зашкодити європейському курсу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Девід Стулік. Він наголосив, що не варто бути такими категоричними.

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"Я не думаю, що варто говорити жорсткими заявами. Це може зашкодити процесу зближення України з ЄС і НАТО", – сказав аналітик.

Він вважає, що українці можуть зневіритися в європейському курсі.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна готова до вступу до НАТО. Мовиться про рівень української армії, фахівців, а також реформи, які проводять у країні.

Стулік: Україна є ключовою країною для ЄС

За словами аналітика, Україна справді є важливою для ЄС, адже тут величезний ринок, у якому 43 – 45 мільйонів споживачів.

Україна може запропонувати своє сільське господарство, яке є одним з найефективніших у світі.

Європейський ринок тільки б зміцнився, якби Україна вступила в ЄС,

– запевнив Стулік.

Однак експерт нагадав, що між Україною і ЄС вже діє угода про асоціацію, вже створено глибоку зону вільної торгівлі.

"Україна поступово буде інтегрована в європейський ринок, певні процеси відбуваються. Членство – це завершальний політичний етап, а Україна вже інтегрується у ЄС. Цей процес є позитивним", – підсумував Стулік.

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