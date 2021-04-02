Локдаун також вводять на Вінниччині: закрить школи та частину церков

У Вінницькій області з 3 квітня буде діяти посилений карантин. Там заборонять роботу розважальних закладів і деяких церков. Також у області не можна буде проводити масові заходи. Всі школярі регіону перейдуть на дистанційне навчання.
Джерело:Вінницька ОДА
Послабити нові карантинні обмеження можуть 12 квітня. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія надзвичайних ситуацій на засіданні 2 числа.
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Що буде заборонено в місті
- Проводити всі масові заходи (виключенням є офіційні спортивні заходи без глядачів).
- Приймання відвідувачів усіма закладами сфери культури (кінотеатри, концертні зали та інші).
- Приймання дітей у закладах оздоровлення та відпочинку.
- Робота церков та інших релігійних споруд, у яких буде більш ніж 1 відвідувач на 5 квадратних метрів.
- Проводити релігійні заходи на відкритому повітрі, де не буде соціальної дистанції 1,5 метра між присутніми.
- Навчання у всіх освітніх закладах переводять на дистанційку (за винятком дитячих садочків і закладів спеціальної освіти)
Як в регіоні посилять контроль
Також на засіданні звернулися до поліції області з проханням пильніше слідкувати за виконанням епідеміологічних правил, які запровадили раніше. Найбільше це стосується магазинів. За чим будуть стежити правоохоронці:
- наявність позначок дистанції (1,5 метра) в місцях, де збирається черга до кас та входів у магазин;
- забезпечення працівників магазинів засобами індивідуального захисту. Також контролюватимуть, чи правильно їх використовують. Зокрема, захисні маски мають закривати ніс і рот;
- організований централізований збір масок і рукавичок в окремі контейнери (урни).
Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу