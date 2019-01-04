Жорстоке вбивство іноземних студенток у Харкові: головний підозрюваний залишив країну

Головним підозрюваним у справі про вбивство іноземних студенток у Харкові є знайомий дівчат – громадянин Туреччини. Правоохоронці повідомляють, що він залишив територію України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію.

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Правоохоронці також зазначили виданню, що головним підозрюваним у справі є не власник квартири, ім’я якого називали окремі ЗМІ і який нібито мешкає у Москві.

Громадянин Туреччини 2 січня вилетів з України до Туреччини,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у поліції підтвердили, що обидві вбиті студентки громадянки Туреччини. Вони навчалися на другому курсі Харківського національного університету імені Каразіна. Про їхнє зникнення повідомив однокурсник, також громадянин Туреччини.

До слова, 24 каналу інформацію про виїзд підозрюваного із України у поліції Харкова не прокоментували.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що у вбивстві дівчат підозрюють турка 1992 року народження. Оскільки одна з дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця – громадянин Туреччини, який нібито переслідував дівчину.

Нагадаємо, 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".