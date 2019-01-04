13:50
4 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, 3 січня
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, 3 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Жорстоке вбивство іноземних студенток у Харкові: головний підозрюваний залишив країну

      4833 Читать новость на русском
      Підозрюваний у вбивстві студенток в Харкові залишив країну
      Підозрюваний у вбивстві студенток в Харкові залишив країну / Фото з відкритих джерел

      Головним підозрюваним у справі про вбивство іноземних студенток у Харкові є знайомий дівчат – громадянин Туреччини. Правоохоронці повідомляють, що він залишив територію України.

      Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію.

      Читайте також: Вбивство іноземних дівчат у Харкові: з'явилися моторошні деталі

      Правоохоронці також зазначили виданню, що головним підозрюваним у справі є не власник квартири, ім’я якого називали окремі ЗМІ і який нібито мешкає у Москві.

      Громадянин Туреччини 2 січня вилетів з України до Туреччини,
      – йдеться у повідомленні.

      Окрім того, у поліції підтвердили, що обидві вбиті студентки громадянки Туреччини. Вони навчалися на другому курсі Харківського національного університету імені Каразіна. Про їхнє зникнення повідомив однокурсник, також громадянин Туреччини.

      До слова, 24 каналу інформацію про виїзд підозрюваного із України у поліції Харкова не прокоментували.

      Раніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що у вбивстві дівчат підозрюють турка 1992 року народження. Оскільки одна з дівчат незадовго до трагедії скаржилася батькам на колишнього хлопця – громадянин Туреччини, який нібито переслідував дівчину.

      Нагадаємо, 3 січня працівники поліції знайшли тіла двох студенток з Туреччини з ознаками насильницької смерті в одній з харківських квартир на вулиці Валентинівській. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Новини Харкова Поліція Студенти Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      сьогодні , 13:30 Конкуренция мифов: почему Украина и Россия враждуют между собой
      Павло Казарін 184
      Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      сьогодні , 12:01 Леонтович-ґейт: чи буде щасливий фінал в історії про нищення будинку легендарного композитора?
      Наталія Заболотна 247
      Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      сьогодні , 11:00 Інновації та надійність: шалені успіхи виробників смартфонів Huawei
      Найкращі українські книжки 2018 року, які ніколи не пізно прочитати
      сьогодні , 11:03 Найкращі українські книжки 2018 року, які ніколи не пізно прочитати
      Євгенія Мазур 792
      Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      сьогодні , 10:02 Куди вкласти гроші, щоб не прогадати
      Ірина Поліщук 1675
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Дніпропетровськ: В урну вкинули пачку бюлетенів (Відео)
       28 жовтня 2012 , 20:18 5
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Стало відомо, хто покаже матч за Суперкубок УЄФА в Україні
       14 серпня 2018 , 16:43
      Три богатирі: Зінченко зустрівся з Усиком і Ломаченком у Манчестері – фото дня
       24 вересня 2018 , 18:18
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук