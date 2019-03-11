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      Жорстоке вбивство на Київщині: зарубав сокирою товариша та намагався втекти

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      Жорстоке вбивство на Київщині: зарубав сокирою товариша та намагався втекти
      Жорстоке вбивство на Київщині: зарубав сокирою товариша та намагався втекти / Publika.md

      У селі Мостище Київської області чоловік жорстоко зарубав свого знайомого. Тіло загиблого знайшли аж за тиждень після інциденту. Після моторошного вбивства злочинець намагався втекти в Одесу. Наразі проводяться слідчі дії, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

      Вбивцею виявився 32-х річний чоловік, а загиблим виявився 29-ти річний уродженець Одеської області. Про це Інформатор повідомляє із посиланням на прес-службу поліції Київської області.

      Читайте також: Жахливе вбивство пенсіонерів сталося під Києвом

      Заробітчанин із Одеської області приїхав на початку березня на заробітки в село. Співробітники кримінальної поліції менш ніж за добу встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Уродженця Житомирської області затримали працівники поліції в Одесі та передали правоохоронцям Київської області.

      Село Мостище на карті України:


      Як з'ясувалося, напередодні трагедії зловмисник переїхав у Київську область у пошуках роботи, де і познайомився з 29-ти річним чоловіком. Між ними стався конфлікт, в результаті якого зловмисник схопився за сокиру та напав на постраждалого. Медики констатували майже раптову смерть.

      Жахливе вбивство на Київщині, дивіться відео:


      Нападник вже раніше відбував покарання за розбійний напад, вже затримали. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Чоловікові оголошено про підозру, запобіжний захід йому обере суд.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
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