Жорстоке вбивство у Харкові та нестача питної води в Житомирі – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

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Моторошне вбивство у Харкові

У Харкові поліцейські посеред вулиці затримали голу жінку з головою доньки в пакеті. Також у неї в руках був ніж. Перед оголошенням запобіжного заходу суддя попросив вивести підозрювану з зали. За рішенням суду її помістили під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Дивіться відео: про жорстоке вбивство 13-річної дівчини у Харкові

Водний колапс у Житомирі

У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки. Якщо ситуація не зміниться, у місті можуть запровадити погодинну подачу води.

Дивіться відео: про ситуацію з нестачею питної води у Житомирі

Послаблення карантину в Черкасах

З 1 травня частина підприємців у Черкасах зможе відновити діяльність. Рішення послабити карантин прийняла міська рада. Зробили це після численних звернень від бізнесу, який через обмеження опинився на межі виживання. Згодом усім жителям, які працюють, дозволили користуватися громадським транспортом.

Дивіться відео: кому дозволили працювати після послаблення карантину

Українська капсула для пацієнтів з COVID-19

Підприємці з Кременчука виготовили спеціальні капсули для пацієнтів з COVID-19. Капсула герметична, має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Волонтери пояснили, що замовили собі бокс українського виробника, аби мати змогу довозити хворих на COVID-19 до лікарень.

Дивіться відео: про унікальну капсулу, яку створили українці

Закінчення навчального року в умовах карантину

Випускники 2020 року залишаться без випускних вечорів та гучних святкувань. Натомість отримають електронні табелі успішності. Найімовірніше, цього навчально року учні вже не повернуться за парти. Державну підсумкову атестацію скасували наразі для четвертих та дев'ятих класів, але поки залишили для 11-класників.

Дивіться відео: як школярі закінчуватимуть навчальний рік під час карантину