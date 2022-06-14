Жорстоко побили за фото Вакарчука: як люди тікали з окупації на Херсонщині

Багатьом українцям вдалося виїхати з окупованого Херсону. Люди втікали до Запоріжжя. Проте дорога була важка та займала щонайменше 2 дні. Адже на шляху було 60 блокпостів, з яких два були найстрашніші.

Про це 24 каналу розповілаа начальниця відділу з роботи зі ЗМІ Херсонської міської ради Олена Пімєнова. Вона розповіла власну історію, як з третьої спроби змогла виїхати з міста.

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Як люди тікали з окупації на Херсонщині

Вона зізнається, що люди їхали автобусом на Запоріжжя – адже це єдиний можливий шлях виїхати з окупованої Херсонщини.

Ми проїхали близько 60 блокпостів. Найстрашніші були перший та останній. Так, спочатку на виїзді з Херсону до автобусу зайшли озброєні військові і почали кричати, навіщо ми їдемо туди, адже там війна, а тут спокійно,

– розповіла Пімєнова.

Жінка запевнила, о в Херсоні теж неспокійно. Щоночі люди чують, як з-під Херсона летять ракети у бік Миколаєва, Одеси чи вже звільнених громад області.

Хлопця жорстоко побили за фото Вакарчука

Після цього, за словами чиновниці, з їхнього автобусу вивели хлопця, бо в його телефоні знайшли фото Святослава Вакарчука.

Його жорстоко побили прикладом від автомата. Ми за нього дуже злякалися і думали, що він не витримає. Але все добре, ми змогли доїхати до Запоріжжя,

– згадує Олена.

Жінка зауважила, що ще страшнішим був останній блокпост, бо там перевіряли абсолютно всі речі.

"Люди вийшли з автобусу, а там були і індваліди, і літні люди, і діти, зокрема одномісячна малеча, і окупанти перевіряли всі сумки, валізи, сумочки тощо", – каже вона.

Олена Пімєнова боялася, бо окрім робочого ноутбуку та фотоапарату, вона мала посвідчення, що вона – член Національної спілки журналістів, а також вишиванку.

Я розуміла, що це може бути мій останній блокпост. Нас врятувало те, що сумок було багато, а їм було лінь все переглядати. Нам реально пощастило,

– додала вона.

Біля блокпосту почала працювати техніка окупантів, але ЗСУ відповідали

За словами чиновниці, дорога в них зайняла 2 дні, люди ночували в полі, бо їх не пропустили на блокпостах. Там не було жодних умов, люди сиділи в машинах чи автобусах просто посеред поля, не було ні води, ні їжі.

А в 12 ночі ми прокинулися від того, що збоку почала стріляти техніка окупантів. Було дуже гучно, але весь автобус зрадів, коли за 10 хвилин ми почули, що наші військові били у відповідь. І на ранок техніки в окупантів було вже менше, як і самих загарбників,

– розповіла Олена.

Пімєнова зазначила, що дорога була складна. Але їм ще пощастило, бо іноді люди стоять тижнями в дорозі, щоб евакуюватися з окупованої Херсонщини.

ЗСУ просуваються на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку. За його словами, українські воїни тактично переграють російських окупантів та просуваються до Херсона.

Раніше Олексій Арестович повідомляв, що бійці ЗСУ наразі перебувають за 18 кілометрів від обласного центру. Така відстань дозволяє українцям завдавати по позиціях ворога масовані артилерійські удари.

Тепер радник голови Херсонської ОВА та боєць ТрО Сергій Хлань розповів, що ЗСУ вже другий тиждень мають тактичні успіхи по просуванню в бік Херсона. Так, наші бійці просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.

Ми наближаємось до Томиної Балки, а це 20 кілометрів до Херсону, де якраз знаходяться окупанти. Зараз бої йдуть між Таврійським і Томиною Балкою,

– зазначив Хлань.

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