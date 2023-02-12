У Жовкві авто в'їхало у стіну будинку: 4 людини померли від отриманих травм
Джерело:Поліція Львівщини
Уночі 12 лютого на вулиці Равській у місті Жовква трапилася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.
За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 28-річний житель Самбірського району. Спершу авто виїхало за межі проїзної частини та зіткнулось з огорожею, а потім – в'їхало у стіну будинку.
До теми Моторошна ДТП біля "Охматдиту": у Києві джип влетів у швидку, що везла немовля
Що відомо про жертв
За інформацією поліції, внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих наразі уточнюються.
За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
В Жовкві сталась смертельна ДТП / Фото поліція Львівщини
Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
У Дрогобичі 8-річний хлопчик потрапив під колеса "швидкої"
- У Дрогобичі, що у Львівській області, восьмирічний хлопчик потрапив під колеса карети швидкої допомоги. Сталося це тоді, коли він катався на санчатах. Аварія трапилась на вулиці Андрея Шептицького в Дрогобичі.
- За попередньою інформацією, цей восьмирічний хлопчик на території лікарні катався з гірки на санках та виїхав на дорогу. Там він потрапив під колеса автомобіля швидкої медичної допомоги, яким керував 65-річний водій.
- Від отриманих травм хлопчик помер. На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Окрім того, силовики відкрили провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу нашої держави. У ній йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.