У Жовкві авто в'їхало у стіну будинку: 4 людини померли від отриманих травм

Уночі 12 лютого на вулиці Равській у місті Жовква трапилася смертельна ДТП. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням.

За кермом автомобіля Audi Q5 перебував 28-річний житель Самбірського району. Спершу авто виїхало за межі проїзної частини та зіткнулось з огорожею, а потім – в'їхало у стіну будинку.

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Що відомо про жертв

За інформацією поліції, внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок, мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події. Особисті дані загиблих наразі уточнюються.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.

В Жовкві сталась смертельна ДТП / Фото поліція Львівщини

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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