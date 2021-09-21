Усі області – "жовті": карантинні обмеження в Україні посилили
Джерело:Урядовий портал
На тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 00:00 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.
В Україні посилили карантин
Позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулося 21 вересня. Участь у ньому взяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голови ОДА.
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Шмигаль зауважив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Обов'язком держави є захистити життя та здоров'я людей.
Обмеження жовтої та червоної зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби,
– наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19. Усі охочі можуть вакцинуватися безплатно.Зауважте! За добу 20 вересня в Україні виявили 5 159 нових заражених на COVID-19. На жаль, пішли з життя 137 інфікованих.
У МОЗ не виключають обов'язкову вакцинацію
Очільник українського МОЗ Віктор Ляшко заявив, що понад 98% госпіталізованих з коронавірусом – це люди, які не вакцинуються. Міністр наголосив: він виключає обов'язкової вакцинації.
Ситуацію політик схарактеризував словом "припускаю".
Такі варіанти розглядаються. Але ми взяли досвід ЄС та США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих,
– наголосив міністр.
Обмеження жовтої зони карантину: коротко
- Масові заходи дозволені у разі заповненості зали на 50%.
- На спортивних матчах можуть бути зайняті 50% глядацьких місць.
- Ресторанам і кафе дозволяють працювати до 24:00 години.
- Навчальні заклади можна відвідувати групами до 20 людей.