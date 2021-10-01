Жовтень розпочався з похолодання – в Україну йдуть заморозки
Джерело:ДСНС
У перші дні жовтня в Україні варто очікувати зниження температури. У деяких регіонах прогнозують заморозки до -5 градусів.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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В Україну йдуть заморозки
Заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0...-5 градусів передбачають практично на всій території Україні 1 – 3 жовтня – оголосили жовтий рівень небезпеки. Виняток – більшість західних областей та узбережжя морів.
У північно-східних областях заморозки у повітрі 0...-3 градуси (ІІ рівень небезпечності – помаранчевий),
– зазначили у ДСНС.
Окрім цього, попереджають, що 1 – 3 жовтня у Київській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0...-5 градусів та місцями у повітрі 0...-2 градуси. Там рятувальниками оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Погода у жовтні: що відомо
- В Україні у жовтні синоптики прогнозують теплу погоду.
- Кількість опадів передбачають в межах кліматичної норми.
- Середня місячна температура очікується +7...+12 градусів.