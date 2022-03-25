З жовто-блакитними парасольками: в Мінську жінки влаштували акцію на підтримку України

Так, у Мінську на День Свободи жінки влаштували акцію – пройшлися вулицями міста з жовто-блакитними парасольками та біло-червоно-білими стрічками, ймовірно, як символ білоруського прапора.

Крім того, у руках вони тримали плакати з цитатами Калиновського, як-от "Тоді тільки народ заживе довго і щасливо, коли над тобою не буде більше москалів".



В Мінську жінки влаштували акцію на підтримку України / Фото читачів Свободи



В Мінську жінки влаштували акцію на підтримку України / Фото читачів Свободи

Зверніть увагу – у Єревані пройшла велика акція на підтримку України: дивіться відео