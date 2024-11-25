Зима для українців буде дуже суворою: Боррель заявив про недостатню допомогу ЄС для України

Цього року Європейському союзу було важко досягнути прогресу на шляху до справедливого врегулювання війни в Україні. Це пов'язано з тим, що ЄС стикається з численними кризами та викликами.

Цього року Європейський Союз виділив Україні 122 мільярди євро допомоги, передає 24 Канал з посиланням на верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

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Що відомо про заяву Борреля

Боррель зазначив, що 45 мільярдів євро виділили саме для військової підтримки. Окрім цього, ЄС дозволив використати доходи від заморожених російських активів, щоб гарантувати допомогу Україні у майбутньому.

Проте, на його думку, цього недостатньо, щоб захистити Україну. Він також сказав, що багато хто в Європі прокинувся від агресії Путіна, але все ще "не встав з ліжка".

Та попри все це нам не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру,

– каже Боррель.

Він також додав, що зима для українців буде дуже суворою та з масовими відключеннями електроенергії.

Окрім цього, Боррель згадав про участь північнокорейських солдатів у війні проти України та назвав це "тривожним кроком", що може спричинити інтернаціоналізацію війни.

Представник ЄС із зовнішньої політики назвав війну Росії з Україною "екзистенційною загрозою" для Євросоюзу та додав, що перемога Росії означатиме продовження "імперської політики" проти Грузії та Молдови.

Він зазначив, що розвиток геополітичного середовища вимагає від країн ЄС приділити увагу розвитку власної безпеки та оборони, адже події кількох минулих місяців підтвердили серйозність ситуації.

За словами Борреля, конфлікти та кризи множаться на порозі Європи – від України до Близького Сходу, від Південного Кавказу до Африканського Рогу та до регіону Сахель. Окрім цього, зростає напруга у Південнокитайському морі.