Росія перегруповує війська, мобілізує більше солдатів, – Боррель закликав ЄС підтримати Україну

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна веде боротьбу на полі бою, а також на шляху вступу до ЄС.

За результатами засідання Ради МЗС ЄС Боррель наголосив, що зараз Україні конче потрібна допомога з боку союзників. Про це з пресконференції повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Раніше ми писали про те, що у ЄС розуміють: зараз не час сваритися.

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Другий фронт для України

Жозеп Боррель прокоментував перебіг подій на фронті. За його словами, Росія перегруповує війська, мобілізує все більше солдатів, а також поповнює запаси військової техніки. Головний європейський дипломат каже, що за таких умов ЄС має підтримати Україну.

Крім того, в умовах повномасштабної війни Києву вдалося провести необхідні реформи для відкриття переговорів про вступ. Боррель це назвав "другим фронтом" для України.

Українці воюють на полі бою, і українці багато працюють, щоб продовжувати реформи, щоб досягти результатів і продовжувати шлях Європейського Союзу,

– сказав верховний дипломат.

Не той момент, аби послаблювати підтримку

Жозеп Боррель заявив, що напередодні зими та президентських виборів у Росії Путін намагається створити "новий імпульс" у війні в Україні. Дипломат каже, що росіяни знов почали масово атакувати Київ ракетами.

"Минулої ночі Росія здійснила перший удар балістичними ракетами по Києву за понад два місяці. Вони продовжують цілитися у цивільне населення, інфраструктуру, експортну інфраструктуру, і ми повинні зробити все, щоб уникнути перемоги Росії", – сказав Боррель.

Євросоюз уже почав діалог та експертні консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань у сфері безпеки. Напередодні Європейської ради міністри обговорили довгострокове фінансування для української армії.

Сьогодні на засіданні переважна більшість міністрів сказала: зараз не той момент, щоб послаблювати підтримку України. Навпаки, це момент, щоб її збільшити та пришвидшити,

– зазначив він.

Верховний дипломат ЄС очікує, що європейським лідерам вдасться узгодити восьмий транш для України з Європейського фонду миру, а також виділити п'ять мільярдів євро на наступний рік.

Заморожені російські активи

Верховний дипломат поінформував міністрів закордонних справ про доопрацювання пропозиції Єврокомісії щодо заморожених російських активів. Завтра проєкт представлять державам-членам ЄС. Фінальне рішення мають затвердити члени Європейської ради.

