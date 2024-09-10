БпЛА долетіли до аеродрому Жуковський під Москвою: відео фіксує пожежу

На територію Росії уночі 10 вересня залетіла чимала кількість БпЛА. Частина долетіли до Московської області та атакували там низку військових об'єктів.

Зокрема, аеропорт Жуковський, розташований поруч з однойменним містом. Інформація про атаку дронів на Московську область продовжує надходити й станом на 5:30 ранку, як зауважив 24 Канал.

Цієї ж ночі Орел, Липецьк, Воронеж й інші: у кількох областях Росії лунають сирени через атаку дронів

Аеропорт Жуковський зазнав атаки БпЛА: що відомо

Упродовж усієї ночі 10 вересня з Росії надходили повідомлення про атаку БпЛА, причім значної кількості. Тільки з Брянської області влада писала про 59 збитих.

Далі з Московської області, з цілої низки підмосковних міст, писали місцеві про прильоти дронів у будинки, падіння уламків та вибухи в різних місцях. Одним із таких виявився аеропорт Жуковський.

Мер Москви Сєргєй Собянін написав, що спеціальні служби усувають наслідки падіння БпЛА "в районі" аеродрому Жуковський. А проте відео очевидців засвідчило, що щонайменше один дрон упав безпосередньо на злітну смугу.

Пожежа на летовищі в Жуковському: дивіться відео очевидців

Про прильоти дронів в аеропорт Жуковський повідомляли мешканці міста: дивіться відео з соцмереж

Аеропорт Жуковський розташований неподалік Москви: дивіться відео свідків атаки

Зауважимо, аеропорт Жуковський – зараз міжнародний федерального значення, а колись – експериментальне летовище. Розташований між містами Жуковський та Раменське Московської області.