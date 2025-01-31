Аномально рано: у небі над Волинню помітили перші журавлині ключі

В Україні уже помітили перші журавлині ключі. Птахів, які повернулися з теплих країв, зафіксували у небі над Волинню біля села Домашів аномально рано – 27 січня.

Загалом нарахували 32 сірих журавлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща".

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Рання поява журавлів пов'язана із теплою зимою

Як розповіли працівники природного парку, було зафіксовано два журавлині ключі. Перша зграя складалася з 18 птахів, друга – з 14. Вони летіли у західному напрямку.

Як зауважили екологи, поява журавлів може свідчити про зміни у кліматі або ж про зміни у традиційних місцях зимівлі цих птахів.

Сірий журавель зазвичай зимує в тепліших регіонах, таких як Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Помітити їх у зимовий період над Волинню – рідкісний випадок, який, найімовірніше, пов'язаний із теплою зимою,

– зауважили у "Цуманській пущі".

Цікаво. Сірі журавлі – одній із найбільших птахів Європи. Вони мають зріст до 1,2 метра, а розмах крил – до 2,4 метра. Під час міграції за один день вони можуть долати до 200 кілометрів.

Над Волинню помітили журавлині ключі: дивіться відео

Нагадаємо, що в інтерв'ю 24 Каналу завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух розповіла, що до кінця лютого уже суттєвих морозів чи значних снігопадів в Україні не буде. Відповідно, весна може розпочатися раніше.