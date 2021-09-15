Американський журнал Time оприлюднив сотню найвпливовіших людей 2021 року. До списку потрапили політики, художники, актори, новатори, спортсмени.

Зокрема принц Гаррі та герцогиня Меган Маркл, російський опозиціонер Олексій Навальний, співачка Біллі Айліш, гендиректор Apple Тім Кук, актриса Кейт Вінслет, президент США Джо Байден, голова SpaceX Ілон Маск та інші.

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Перелік зі 100 людей розподілений за шістьма категоріями:

"Кумири"

"Новатори";

"Титани";

"Діячі мистецтва";

"Лідери";

"Інноватори".

Вперше був опублікований у 1999 році.

Перелік складається редакторами Time.

Time 100 – щорічний список ста найвпливовіших людей у світі, який складає американський журнал Time.



Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей 2021 року / Скриншот

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