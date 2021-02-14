Переселіть на Марс 146 мільйонів людей: журналіст потролив Маска через Путіна

Відомий винахідник Ілон Маск захотів поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним. Наразі невідомо, що може стати темою розмови, однак відомий журналіст Аркадій Бабченко висловив свої припущення щодо цього.

У телеграмі Аркадій Бабченко нагадав про "нескінченну любов мільярдера до керівників пострадянської диктатури". Крім того, журналіст звернувся до засновника SpaceX з проханням.

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Бабченко потролив Маска, який заявив, що зустріч з Володимиром Путіним була б для нього "великою честю".

Пане Маск! Ви хочете переселити на Марс мільйон людей. А можна 146 мільйонів? А ракети потім спалити нах*й. Ось, правда, дуже треба,

– написав він.

Журналіст сподівається, що саме це буде темою розмови Путіна та Маска.

Що цьому передувало

Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse.

Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії.

У Кремлі наразі ніяк не відреагували на запрошення.

Хто такий Аркадій Бабченко? Це російський опозиційний журналіст, який виїхав з Росії у 2017 році через переслідування. Спершу він переховувався в Празі, а пізніше – в Україні. Журналіст засуджував анексію Криму і гостро критикував Путіна і російську владу. Увечері 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили про Це російський опозиційний журналіст, який виїхав з Росії у 2017 році через переслідування. Спершу він переховувався в Празі, а пізніше – в Україні. Журналіст засуджував анексію Криму і гостро критикував Путіна і російську владу. Увечері 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили про вбивство Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Бабченко живий , а інформація про його загибель була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Згодом Бабченко виїхав до Ізраїля, де перебуває, за його ж словами, тимчасово.

Clubhouse – це соціальна мережа для голосового спілкування, запущена навесні 2020 року. Вона стала особливо популярною на початку 2021 року, однак для доступу в Clubhouse необхідно запрошення.