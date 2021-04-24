Путін загрався, – Печій розповів про несподівану реакцію світу на агресію Кремля

Росія активно стягувала свої війська до кордонів з Україною. Однак незрозуміло: планує Володимир Путін наступ чи використовує ескалацію конфлікту, як метод тиску на Захід.

Таку думку у своєму блозі "Теории заговора" висловив журналіст та ведучий Олексій Печій. Він вважає, що реакція світу продемонструвала Росії, що Україна є для них недоступною.

Повний блог Нова ціль для агресії Кремля: чому Путін переключився з України на Білорусь

Україна отримала підтримку світу

Україну підтримали в східній Європі, Великобританії, Сполучених Штатах, Туреччині та у Китаї. Проти Росії ввели нові економічні санкції. Також світові лідери продемонстрували, що готові дати відсіч Кремлю моментально.

Очевидно, що ескалацією на кордонах з Україною та в окупованому Криму, Путін загрався й отримав жорстку відповідь, якої не очікував,

– заявив Печій.

За словами журналіста, навіть пропагандисти Путіна перестали підіймати тему можливого наступу Росії на Україну. Тому ідеальним сценарієм для Кремля залишається відступ.

Читайте також Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн"

Чого намагався добитись Путін

Ведучий зазначив, що зведення військ до лінії розмежування могло бути інструментом залякування. Втім, у Кремля цього не вдалось. Захід дав Росії зрозуміти, що там знають про їхні нелегальні діяння.

Це було б помилково вважати, що Путін зупиниться. Йому треба перемога, хоч росіянам можна переговори з Заходом презентувати, як перемогу,

– зауважив журналіст.

Водночас Путіну, на думку Печія, вдалось отримати найважливіше – його знову сприймають за рівного й готові до діалогів. Зокрема мовиться про ініціативу Джо Байдена провести з російським президентом переговори.

Повний блог Олексія Печія "Теории заговора": дивіться відео