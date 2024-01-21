Залякування журналіста Ніколова: поліція встановила зловмисників

Поліція затримала зловмисників, які ломилися в помешкання журналіста Юрія Ніколова та розклеювали листівки з погрозами. Окрім того, правоохоронці також виявили докази правопорушення.

Справу кваліфікували як перешкоджання роботі журналіста. Нині вирішується питання щодо повідомлення про підозри зловмисникам.

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Зловмисників затримали

Правоохоронці встановили п'ятьох учасників, які намагалися вдертися у квартиру Ніколова та залишили листівки з погрозами. Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.



Поліція виявила підозрюваного, який погрожував журналісту / Фото ГУНП в місті Києві



Зловмисники, які залякували Ніколова / Фото ГУНП в місті Києві

Поліцейські вже провели за місцями мешкання фігурантів обшуки, в ході яких вилучили речові докази – комп'ютерну техніку та мобільні телефони, на які здійснювався запис вчинення правопорушення, із відповідними відеоматеріалами. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, а також вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин та мотивів вчинення правопорушення.

Докази, які виявили у зловмисників: дивіться відео

Розслідування відкрили за фактом перешкоджання роботі журналіста (частина 2 статті 171 Кримінального кодексу). Максимальні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 4 років.

Що відомо про погрози Ніколову