Не сподобалась сережка у вусі: журналіста жорстоко побили після сутички під ОП – відео

14 серпня 2021 , 19:54
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Джерело:

"#Букви"

Після акції "Ні – капітуляції!" на кореспондента "#Букв" Олександра Кужельного напав гурт радикально налаштованих молодиків. Вони вимагали, щоб постраждалий видалив світлини, які зробив під час заходу.

Спершу нападники нецензурно лаялися та погрожували журналісту. Зокрема, що вирвуть сережку з вух. Згодом зловмисники накинулися на Кужельного з кулаками. 

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Увесь процес нападники знімали на відео. Згодом його оприлюднили в одному зі закритих телеграм-каналів. 

Напад на Кужельного: дивіться відео 18+

Що відбувалося у Києві

  • Під Офісом Президента 14 серпня спалахнула жорстка сутичка між представниками Національного корпусу та правоохоронцями.
  • Представники Нацкорпусу прийшли в урядовий квартал на акцію "Ні – капітуляції!". Вони розпилювали газ,  пускали димові шашки та намагалися прорватися до ОП. Правоохоронці зупинили представників Нацкорпусу.
  • Під час сутички постраждали 8 поліцейських. У Нацкорпусі також заявили, що їхні представники отримали травми. 
  • Очільник МВС Укарїни Денис Монастирський заявив, що "за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження". Міністр наголосив: винних притягнуть до відповідальності.
  • Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці – за мирне проведення акцій. 
Автор: Мар'яна Бекало