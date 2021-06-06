Ти журналістикою живеш: кореспонденти 24 каналу сказали, за що люблять професію – відео

В Україні традиційно 6 червня святкують День журналіста. Лише з початку 2021 року за даними Національної спілки журналістів України працівники ЗМІ 74 рази ставали жертвами фізичної агресії. Пропри усі загрози, ми продовжуємо працювати для українців.

Не стають на заваді ні погодні умови, ні пандемія COVID-19. Немає нічого неможливого і для журналістів 24 каналу.

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За що журналісти люблять свою професію

Кореспондентка Христина Немченко розповіла, що любить журналістику за те, що робота може бути як офісною, так і далеко за межами країни.

Сьогодні ти сидиш в офісі, а завтра – у престурі в Туреччині знімаєш сюжет про подорожі або карантинні обмеження,

– зауважила вона.

Водночас Альона Чернецька сказала, що журналістика змушує кожного дня виходити з зони комфорту, а також кожен день не схожий на інший.

Журналістика – найкращий засіб проти зморшок і для здорового способу життя,

– додав Олег Климчук.

Їхня колега Оксана Бабенкова також зауважила, що журналістика – це завжди нові знайомства.

"Любиш чи не любиш – ти журналістикою живеш. Ти маєш бути готовим розповісти про будь-що та знати будь-що. Ти маєш це розповісти у будь-якому стані та у будь-який момент", – підсумувала Анна Брикова.

Разом ми змінюємо нашу країну на краще. Зі святом!

Журналісти 24 каналу розповіли, за що люблять свою професію: дивіться відео