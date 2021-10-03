Журналісти підтвердили причетність власника "Епіцентру" Гереги до бізнесу в окупованому Криму

Журналісти, які працювали над документами Pandora Papers з'ясували, що власник мережі супермаркетів "Епіцентр" народний депутат Олександр Герега володіє бізнесом в окупованому Криму. Політик все заперечує.

Згідно з паперами, які дослідили журналісти, Олександр та Галина Гереги є власниками 5 кіпрських компаній. Завдяки цьому подружжю вдається володіти мережею гіпермаркетів в окупованому Криму.

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Компанії оформлені через офшори

Гереги, за результатами розслідування, стали власниками кіпрських компаній через офшорні. Серед списку таких є два фонди та компанії Funfationsansalt й Gold Taurus Stiftung. Структура цих двох компаній дозволяла уникнути декларування.

Фонди та 2 з 5 кіпрських компаній відсутні в декларації Олександра Гереги. Edlagor Enterprises Limited якраз одна із них. Саме ця компанія володіє мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Росією Криму – "Новацентр К", яка є найбільшим платником податків у бюджет Севастополя.



"Новацентр" в Сімферополі / Фото сайту novacentr

У цій мережі 4 гіпермаркети, 3 з яких розташовані в Севастополі, а ще 1 – в Сімферополі. До анексії вони були частинами "Епіцентру". Журналісти не вперше підозрюють подружжя Герег в торгівлі на території півострова.

Герега все заперечує

Олександр Герега заперечує всі звинувачення. Політик переконує, що після окупації Криму він втратив контроль над частиною свого бізнесу, яка була там.

Контроль над нерухомим майном та операційною діяльністю "Епіцентр К" у Криму був втрачений після його окупації та анексії Росією,

– заявив Герега.

Крім того, нардеп заперечив зв'язок Edlagor Enterprises Limited з групою "Епіцентр".

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Джерело: Вікіпедія