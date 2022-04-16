Журналісти показали майно друга Медведчука Козака
Джерело:Bihus.Info
Журналісти Bihus.Info провели нове розслідування. У ньому вони показали майно, яке належить товаришу Віктора Медведчука нардепу Тарасу Козаку.
За інформацією журналістів, мама Козака володіє двома квартирами у столиці. Зокрема у будинку, куди раніше влучила ракета російських окупантів.
До теми На території палацу Медведчука знайшли залізничний перон та вагон-ресторан
Крім того, вона є власницею ресторану "Зустріч" у Львові, а також компанії, на яку записана частина будівлі, де розташований заклад. Жінка офіційно є співвласницею компанії "Озеро", яка звела комплекс "Наварія-Нова".
На маму Козака також записані:
- будинок та земля в селі Наварія на Львівщині;
- земля в селі Ясениця-Замкова.
За даними Bihus.Info, Козаку належить двоповерховий маєток в Сокільниках на Львівщині, де зараз хтось мешкає. Схожий маєток, який розташований поруч, він належить ексдружині Козака Руслані.
Маєтки Козака у Львові та Києві
Тарас Козак володіє нежитловими приміщеннями.у самому Львові. В одному з житлових комплексів, який розташований у центрі міста, мешкає родина проросійського нардепа. Там у них аж 3 квартири та 4 паркомісця.
Журналісти Bihus.Info розповіли також про брата Тараса Козака Богдана. Він мав справи з братом Медведчука Сергієм. Вони разом заснували компанію "Укрінвестлімітед" та "Експонент".
Богдан Козак є владником двох квартир та будинку у Львові. Крім того, на нього записані 3 квартири в Києві.
Повне розслідування Bihus.Info про маєтки Козака: дивіться відео