Тупицького ще не екстрадували з Австрії – журналісти помітили ексголову КСУ в центрі Відня

Олександр Тупицький досі перебував у Австрії. Раніше колишнього голову КСУ заочно арештували.

Відповідну інформацію повідомили журналісти, посилаючись на власні джерела видання. Раніше скандального ексголову КСУ Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

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Тупицького помітили в Австрії

Відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький досі перебуває у Відні — попри те, що в Україні його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували,

– повідомило видання.

Олександра Тупицького помітили за кордоном 13 серпня.

Варто пригадати, що наприкінці липня Подільський районний суд міста Києва обрав колишньому голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому запобіжний захід. Саме тоді його дозволили екстрадувати з Австрії.

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"Схеми" повідомили, що 17 березня родина Тупицького, його дружина Ольга та двоє дітей, виїхали з України на автомобілі BMW.

Окрім того, Тупицький в той же день незаконно виїхав з України через пункт пропуску "Косино" в Закарпатській області.

"Останні дані про його перетин кордону – це приліт із Туреччини 22 лютого. А втім, як зазначали розслідувачі "Схем", на фото, зроблених 24 березня, Тупицького помітили біля готелю Stefanie у Відні", – мовиться в повідомленні.

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Ще у травні скандального ексголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук. Це рішення ухвалив Подільський районний суд Києва.

Це рішення ухвалили тому, що Олександр Тупицький ухилявся від суду. Також він 17 березня незаконно перетнув кордон та виїхав за межі України.

Також за даними слідства, у 2018 році Олександр Тупицький з головою Вищого господарського суду підкупив свідка, щоб той не свідчив або надавав неправдиві свідчення у справі про незаконне заволодіння активами Зуївського енергомеханічного заводу.

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