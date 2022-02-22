Журналісти помітили колони російських танків на околицях Донецька

22 лютого 2022 , 08:33
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Джерело:

Reuters

Іноземні журналісти вночі проти 22 лютого помітили в окупованому Донецьку російські танки. Техніка пересувалася околицями міста.

Танки агресора у Донецьку

Журналісти побачили близько 5 танків у колоні на околиці міста. Згодом ще 2 танки проїхалися в іншій частині Донецька.

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Танки з'явилися через кілька годин після того, як Володимир Путін підписав указ про так звану "підтримку миру" на Донбасі. Медійники зазначили, що попередніми днями танків у Донецьку не бачили.

Відео з пересуванням техніки агресора в окупованому місті поширили місцеві мешканці у соцмережах. Вони зазначили, що танки їздили всю ніч.

Дивіться відео пересування танків у Донецьку:

 

Що передбачає договір про "дружбу" Росії з бойовиками

  • Термін так званого договору становитиме 10 років;
  • Москва та її найманці разом "охоронятимуть кордони" окупованого Донбасу. Це означає, що на межі підконтрольних українському уряду територій та фейкових республік офіційно перебуватимуть російські військові;
  • Росія підтримуватиме фінансову й банкову системи окупантів;
  • платіжним засобом на окупованих територіях є рубль;
  • бойовики й Кремль спільно використовуватимуть свої "військові бази та інфраструктуру";
  • Москва визнаватиме документи, які видаватимуть маріонетки з Донбасу.
Автор: Софія Мінджоса