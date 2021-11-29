Журналісти повинні займатися журналістською справою, – Костенко про ситуацію з Бутусовим
Джерело:24 канал
В діяльності Збройних сил України було чимало випадків, коли цивільні приїжджали до військових частин та могли там постріляти. Однак журналісти не повинні займатися такою діяльністю.
Про це в ефірі 24 каналу заявив секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. За його словами, журналістська етика цього не передбачає і представники медіасфери повинні дати свою оцінку ситуації.
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"Повинна бути дисципліна. Нехай військові займаються військовою справою, а журналісти – журналістською", – наголосив Костенко.
Бутусов на відео стріляв з гаубиці
Секретар комітету ВРУ з нацбезпеки зазначив, що не зовсім розуміє позицію журналіста Юрія Бутусова, який виклав відео, на якому стріляє з артилерійської системи.
Однак він підкреслив, що цивільні неодноразово брали до рук зброю. Навіть у 2014 – 2015 роках, коли формували добровольчі батальйони, щоб дати відсіч Росії.
В архівах інтернету можна знайти тисячі роликів, де невійськові люди, можливо журналісти, зі зброєю в руках. То що, тепер ДБР буде по кожному випадку відкривати кримінальну справу?,
– акцентував Костенко.
Народний депутат розповів, що навіть його можна було б притягнути за це до відповідальності, адже у 2014 році він захищав Донецький аеропорт, коли перебував у відпустці. Однак на той момент кожен солдат був потрібен і робив, що міг, для захисту країни.
"Потрібно розбиратися, коли це відбулося, для чого і не забувати про наші добровольчі батальйони", – резюмував Костенко щодо ситуації з Бутусовим.
Роман Костенко прокоментував ролик Юрія Бутусова: дивіться відео
Перевірка відео Бутусова: що відомо
- 27 листопада зранку журналіст Юрій Бутусов оприлюднив відеоролик, на якому він нібито стріляє з гаубиці Д-20.
- Архівний запис він присвятив до Дня пам'яті жертв Голодомору.
- Згодом у Державному бюро розслідувань нібито розпочали перевірку щодо Бутусова та хто його допустив до зброї.