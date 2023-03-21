Журналісти розповіли про серйозні пошкодження на залізничній станції у Криму
Вибухи у Джанкої, що у Криму, пошкодили залізничну станцію. Саме нею окупанти перевозили зброю.
РосЗМІ написали, що внаслідок "бавовни" пошкоджені чотири об'єкти залізничної станції. Наша розвідка розповіла, що вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК" під час перевезення.
Дивіться також Вибухи у Джанкої та знищення "Калібрів": усе, що відомо про свіжу "бавовну" в Криму
Що відомо про наслідки "бавовни" в Джанкої
Росіяни повідомили, що є серйозні пошкодження після атаки дронів як мінімум за п'ятьма адресами.
Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один – це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51,
– мовиться в повідомленні.
Окрім того, після атаки на станції були перебої зі світлом у локомотивному депо.
Наслідки атаки в Криму: дивіться відео
Вибухи на залізниці в Джанкої: дивіться відео
Що відбулось в Джанкої: коротко
- Орієнтовно о 20:50 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої пролунали вибухи. Місцеві мешканці почали бідкатись через звуки дронів, а потім вибухи та автоматні черги.
- Пропагандисти відразу писали про нібито роботу ППО, це підтвердив так званий радник колаборанта Сєргєя Аксьонова Алєг Крючков.
- Згодом українські розвідники повідомили, що внаслідок "бавовни" у Джанкої знищені російські ракети "Калібр НК". Відомо, що окупанти їх кудись невдало перевозили. Ракети призначені для запусків з надводних кораблів російської чорноморської флотилії. Дальність ракет – 2 500 кілометрів по наземних цілях і понад 375 кілометрів – по морських. Їх Кремль активно використовує для завдання ракетних ударів по Україні.
- Після неспокійного вечора російська так звана "влада" Джанкоя ввела режим надзвичайного стану міського рівня. У Росії через безпілотники почали розслідування. Окупанти написали, що нібито рештки дронів пошкодили домоволодіння та магазин. Однак про ракети вороги "забули" розповісти.