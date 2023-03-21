Журналісти розповіли про серйозні пошкодження на залізничній станції у Криму

Вибухи у Джанкої, що у Криму, пошкодили залізничну станцію. Саме нею окупанти перевозили зброю.

РосЗМІ написали, що внаслідок "бавовни" пошкоджені чотири об'єкти залізничної станції. Наша розвідка розповіла, що вибухи в Джанкої знищили російські ракети "Калібр НК" під час перевезення.

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Що відомо про наслідки "бавовни" в Джанкої

Росіяни повідомили, що є серйозні пошкодження після атаки дронів як мінімум за п'ятьма адресами.

Чотири з них належать до залізничної станції (локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади), один – це сільськогосподарський магазин на вулиці Перекопській, 51,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, після атаки на станції були перебої зі світлом у локомотивному депо.

Наслідки атаки в Криму: дивіться відео

Вибухи на залізниці в Джанкої: дивіться відео

Що відбулось в Джанкої: коротко