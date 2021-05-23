Військові Росії з бригади ООН: журналісти викрили 40 бойовиків, що воювали на Луганщині

На основі 14 OSINT-розслідувань та низки додаткових фотосвідчень вдалося встановити 40 російських військових, які виконували приховані бойові завдання проти України. Мовитиметься про військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Волонтери InformNapalm зібрали факти безпосередньої участі військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії в агресії проти України. Ці дані підтверджують, що починаючи з 2014 року 15-та бригада була залучена до бойових дій проти України переважно на території Луганської області.

До теми На Донбасі виявили 15 російських броньовиків УАЗ "Осавул": фотодокази

Окрім того, вона брала участь в операції захоплення та окупації Криму. Відомо, що 15-та ОМСБр також брала участь в агресії проти Сакартвело у 2008 році.

15-та окрема мотострілецька бригада – єдина у збройних силах Росії, яка має статус "миротворчої" та входить до складу міжнародних миротворчих сил ООН. Вона комплектується лише військовослужбовцями за контрактом, які обов'язково мають:

володіти англійською або французькою мовою;

мати водійські права категорії "В";

після проходження навчання в миротворчому центрі у Москві складати іспити, які приймає комісія ООН.

З 10 листопада 2020 року підрозділи 15-ї бригади були перекинуті у Нагірний Карабах в межах проведення миротворчої операції. З того часу особовий склад бригади складає основу російського контингенту в Нагірному Карабасі.

Факти щодо деяких фігурантів

Микола Плотніков в грудні 2014 року завантажив своє фото з геолокацією в Луганській області України. На фото в руках він тримав безшумну снайперську гвинтівку для підрозділів спеціального призначення "Винторез".

Також в його фотоальбомі знайшли фото його відомчих нагород від МО Росії: медаль "За повернення Криму" і медаль "За бойові заслуги". Плотнікова також впізнали на груповій фотографії військовослужбовців 15-ї бригади.



Плотніков в грудні 2014 року завантажив фото з геолокацією в Луганській області / Фото InformNapalm

В грудні 2014 року на свою сторінку в соцмережах він завантажив відео "Як я провів літо 2014". Відео фіксує колону БТР 15-ї бригади на марші в зоні бойових дій на сході України. На відео – зруйновані будівлі, знищена техніка та випалені поля.

За результатами аналізу відеоролика, волонтерам InformNapalm вдалось встановити геолокацію – населений пункт Новосвітлівка, Луганської області. На початку відео – зруйнований будинок культури, в напрямку руху з Луганська в бік містечка Сорокине. На цьому ж відео впізнали й самого Плотнікова.

Зверніть увагу Донбаське фіаско: російські розвідники 7-ї танкової бригади засвітилися на Сході України

Інший фігурант – Ренат Закіров – у 2014 році у своєму профілі в соцмережах активно публікував фото товаришів по службі, які загинули у боях на Донбасі. Руслан Хайретдінов відзначився тим, що у вересні 2014 активно фотографував та викладав у свій альбом українські гривні, а також потрапив на спільне фото з відірваною позначкою державного кордону України.

Антон Слезін, молодший сержант, публікував спільні фото з іншими військовослужбовцями 15-ї бригади із зони бойових дій на Донбасі. Особливу увагу привернули фото із технікою, на якій замазаний тактичний знак бригади, а поверх нього – назва окупаційної організації Донбасу.



Слезін публікував фото із зони бойових дій на Донбасі / Фото InformNapalm

Також серед фото Слезіна були опубліковані нагороди: медаль "За повернення Криму" і медаль "За воїнську доблесть" II ступеню з нагородним посвідченням.

Рустам Нуржанов у 2014 викладав світлини по обидва боки російсько-українського кордону: і в базовому таборі російських військових в Каменському районі Ростовської області, а пізніше і у місті Сорокине, що вже у Луганській області.

Анатолій Каширцев, сержант 15-ї бригади, опублікував своє селфі, зроблене на фоні дорожнього знаку населеного пункту Луганське.



Каширцев опублікував селфі, зроблене поблизу Луганського / Фото InformNapalm

Олексій Козлов обіймав посаду командира відділення у 15-й бригаді, у своєму профілі в соцмережах публікував фото як в базовому таборі російських військ в Каменському районі Ростовської області, так і в зоні бойових дій вже на території України.

Причини для виключення бригади зі складу миротворчих сил

Волонтери InformNapalm встановили дані 40 російських військовослужбовців 15-ї ОМСБр збройних сил Росії, які брали участь в агресії проти України. Ці дані не є вичерпними, існує ще багато спільних фото інших військовослужбовців бригади в зоні бойових дій на Донбасі, які не ідентифіковані або ідентифіковані частково

До теми Генсек ООН прокоментував ідею про введення миротворців на Донбас

Відповідні матеріали є достатніми для підняття на високому міжнародному рівні питання про виключення вказаної бригади зі складу міжнародних миротворчих сил ООН.

Наведені свідчення містять достатньо велику доказову базу та широкий перелік осіб, що можуть бути притягнені до відповідальності як військові злочинці або свідки військових злочинів Росії проти України.