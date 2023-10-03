Це добре, – ГУР про появу у публічному доступі даних про режимні об'єкти Москви

Днями мережу сколихнуло розслідування російського видання "Досье", яке показало, що влада Москви випадково виклала адреси всіх режимних об'єктів. Журналісти припустили, що ці адреси вже відомі українським військовим.

Посадовець Головного управління розвідки прокоментував цю публікацію в інтерв'ю NV. Він підтвердив, що Україні було відомо про розташування режимних об'єктів у Москві.

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Помилка московської влади

Російські журналісти дізнались засекречену інформацію завдяки публікації на сайті мерії Москви 400-сторінкового документу, де серед іншого вказаний "перелік споживачів електроенергії", відключення яких від мережі може призвести до небажаних наслідків.

І попри те, що більшість об'єктів цього переліку не були засекречені, до нього також потрапило багато зайвої інформації. Як стверджують журналісти, завдяки публічному доступу до цього документу будь-хто міг дізнатися розташування військових частин чи об'єктів російських спецслужб.

Згідно з розслідуванням, найбільша кількість засекречених об'єктів у переліку стосувалася ФСО, яка має охороняти Путіна.

Що каже з цього приводу Юсов

Попри те, що ця інформація не стала для ГУР новиною, посадовець все одно подякував російським чиновникам за надану інформацію.

"Збір інформації (розвідкою – 24 Канал) триває постійно, але будь-яка додаткова верифікація — це добре. За таку інформацію (про розташування режимних об'єктів – 24 Канал), тим більше публічну, ми також вдячні", – зазначив Юсов.

Також розвідник скористався нагодою і закликав російських чиновників та військових надавати Україні будь-яку інформацію, яке може допомогти зупинити війну та режим Путіна.

Що ще знає ГУР про росіян