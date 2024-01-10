Живуть своє найкраще життя: де мешкають генерали ФСБ, які катували українців, – розслідування

"Слідство.Інфо" здобуло інформацію про те, де живуть високі чини ФСБ. Верхівка російської спецслужби, причетна до катувань і убивств українців, чудово почувається у власних котеджних містечках.

Генерали ФСБ мають достатньо землі, елітні квартири та круті автівки. Їхні підлеглі значно бідніші, але саме руками "простих виконавців" ФСБ катує, ґвалтує, примушує до співпраці та убиває. Ті, хто віддавав накази готувати захоплення Мелітополя ще до 2022 року, викрадати кримських татар і убивати наших розвідників, тепер мають власні котеджні містечка.

Дивіться також Росіяни пишаються своєю ідентичністю та підтримують війну, але вважають, що потрібна опозиція

Рука Москви в Криму: репресував татар на півострові, а зараз займається енергетикою

Генерал-лейтенант у відставці Палагін Віктор Миколайович – колишній начальник управління ФСБ в анексованому Росією Криму. Саме за його керівництва відбувалися масові захоплення українських активістів та журналістів після окупації півострова, переслідування кримських татар та розбудовування окупаційних інституцій у Криму. Наступного місяця після призначення Палагіна на посаді керівника ФСБ у Криму росіяни затримали українського режисера Олега Сенцова та активістів Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченка. За каденції Палагіна ФСБ жорстоко переслідувала, ув'язнювала та викрадала кримських татар,

– так характеризують його журналісти.

Палагін роками тероризував кримських татар на півострові. А у 2018 році звільнився за власним бажанням. Тепер він – заступник голови правління компанії "ФМК Єдина енергетична система", яка постачає електроенергію по всій Росії.

У російського генерал-лейтенанта у відставці два двоповерхові будинки у селі Тимоніно під Москвою.

Керівник департаменту контррозвідки ФСБ комфортно почувається в Підмосков'ї

Генерал-полковник Ніколай Юрьєв керує воєнною розвідкою. Відомство продовжує "славні" традиції терору проти жителів "нових територій". На окупованих територіях ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля – в них увійшли співробітники департаменту контррозвідки. Особливо цікавилися діяльністю журналістів та активістів.

"Певно, за планування подібних операцій та інші злочини проти цивільних Юрьєв непогано збагатився. Як це зазвичай буває у російських керівних колах, генерал-полковник живе заможним життям", – іронізують розслідувачі.

В його доньки Алєксандри Юрьєвої журналісти знайшли елітну нерухомість в Москві та дорогий автопарк. А в нього самого – щонайменше десять земельних ділянок у Московській області. Земля записана на самого феесбешника, доньку та, ймовірно, дружину Тамару Юр'єву.

Ділянка Юрьєвих може коштувати 4 мільйони доларів. Земля, записана на доньку, – приблизно 40 тисяч доларів.

Керував оборонним підприємством, тепер має ціле котеджне містечко та дотичний до кібератак

Департамент Юрьєва входить у структуру 1-ї служби (контррозвідки) ФСБ, керівником якої є генерал-лейтенант Владіслав Мєнщіков.

З 1983 до 1995 року він працював у службах державної безпеки, потім був гендиректором одного з найбільших російських оборонних підприємств АО "Концерн ПКО Алмаз-Антей". Нині це підприємство виготовляє зенітно-ракетні комплекси, в тому числі "Бук", C300, C400. Ця зброя активно використовується Росією у війні проти України,

– указують медійники.

У 2015 році Мєнщіков став керівником 1-ї служби контррозвідки ФСБ Росії. Вона спеціалізується на плануванні та організації розвідувальних та диверсійно-терористичних операцій на території України.

Іще серед підрозділів цієї служби є Центр інформаційної безпеки або 18-й центр ФСБ. Більшість кібератак на Україну з РФ – саме його робота.

Росіяни готувалися окупувати Мелітополь ще до 2022 року

"Слідство.Інфо" цитує мелітопольську журналістку Світлану Залізецьку, яка пережила окупацію. Жінка говорить, що представники ФСБ були у місті ще до 2022 року – "проводили публічні дискусії з місцевими".

Ще до війни в тій же будівлі, в бізнес-центрі Євгена Балицького, нашого гауляйтера, збирали "людей Євгена Балицького", збирали старших по будинках, і "квартальних", тих, що працювали на виборах. І на такі наради привозили якогось представника з Криму, з ФСБ. І він їм розповідав про життя. Тобто вони (росіяни, – ред.) готувались,

– каже Світлана.

"Владислав Мєнщіков очолює всю цю структуру і водночас живе своє найкраще життя у Підмосков'ї. За отриманими даними "Слідства.Інфо", у Мєнщікова та його родини щонайменше 16 земельних ділянок у Московській області, 7 будинків та одна квартира. Якщо зібрати всю нерухомість Мєнщікова, то може вийти невелике містечко. Деякі з ділянок Мєнщікова розташовані поряд і об'єднуються у власний котеджний комплекс", – ідеться в матеріалі.

Вартість найбільшої ділянки Мєнщікова може сягнути 2,2 мільйона доларів. А загальна вартість його котеджного комплексу – майже 6 мільйонів доларів.

Золота земля за криваві гроші

Заступник Мєнщікова Дмітрій Мінаєв, який організував убивства у 2017-му році двох українських розвідників Олександра Хараберюша та Максима Шаповала, має два двоповерхові будинки та чотири земельні ділянки у Підмосков'ї.

Сьома служба закуповує для ФСБ практично все – від квартир, автомобілів, прикордонних катерів, вогнепальної зброї до обмундирування та ліків.

А найбільша земельна ділянка керівника 7-ї служби забезпечення діяльності ФСБ РФ, генерал-полковника Міхаіла Шекіна, може коштувати приблизно 387 тисяч доларів. Загалом феесбешник має 10 ділянок, усі записані на дружину та сина.

Усі ці російські генерали керують ключовими напрямками роботи ФСБ і відповідальні за скоєні в Україні злочини. Їхні підлеглі знущаються з українців на окупованих територіях: обшуковують домівки, викрадають, катують, ґвалтують, примушують до співпраці. Самі ж генерали ФСБ, які віддають ці жахливі накази, мають купу будинків та земельних ділянок у елітних містечках біля Москви. Тепер стали відомими їхні імена та обличчя, а також точні адреси їхніх будинків,

– підсумовують журналісти.